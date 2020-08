Elettra Lamborghini da Alfonso Signorini | Nome bomba per il Gf Vip 5 (Di martedì 11 agosto 2020) La nuova indiscrezione lanciata da TvBlog è quella che Elettra Lamborghini sarà da Alfonso Signorini. Ancora non è arrivata l’ufficialità, così come non è dato sapere se al Grande Fratello Vip ci sarà in veste di opinionista o concorrente ma intanto Elettra Lamborghini sarà davvero da Alfonso Signorini? Il nuovo Nome bomba è nella rosa … L'articolo Elettra Lamborghini da Alfonso Signorini Nome bomba per il Gf Vip 5 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RadioItalia : 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui:… - GammaStereoRoma : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla - RADIOEFFEITALIA : Elettra Lamborghini - Musica (E il resto scompare) - davideGagliozzi : RT @annalisa_scar: @krazysiasia @groppi_gaia @ElettrateQuiero @elettra_mi_vida @LaMagaletti @RenataMilla2 @DenisePalumbo7 @stanaholic @home… - NEVERXREADY : RT @ElettrateQuiero: Musica e il resto scompare ?? Elettra Lamborghini ?? #Battitilivetogether #BattitiLive2020 -