Egiziano prende in ostaggio una vigilante del Duomo, arrestato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata dopo essersi introdotto nel Duomo di Milano. Secondo le prime informazioni lo avrebbe tenuto sotto la minaccia di un coltello. Subito sono intervenuti gli agenti di guardia e poco dopo, a seguito della mediazione di un funzionario di Polizia, ha abbandonato l'arma e lasciato l'ostaggio facendosi arrestare. Ora l'uomo, uno straniero di cui non si conoscono ancora le generalita', si trova in questura. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

