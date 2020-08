Dj morta: l'autopsia potrebbe slittare al pomeriggio (Di martedì 11 agosto 2020) MESSINA, 11 AGO - potrebbe slittare di alcune ore o anche al pomeriggio l'autopsia disposta dalla Procura di Patti sulla salma della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato tre giorni fa nelle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

mauneobux : #News Ultim'ora Dj morta: l'autopsia potrebbe slittare al pomeriggio - tweetnewsit : Dj morta, oggi #11agosto all'ospedale Papardo di #Messina è in programma l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi. I… - MirkoRieder : RT @AnsaSicilia: Dj morta: l'autopsia potrebbe slittare al pomeriggio. Non si fermano ricerche del piccolo Gioele a Caronia e dintorni | #A… - AnsaSicilia : Dj morta: l'autopsia potrebbe slittare al pomeriggio. Non si fermano ricerche del piccolo Gioele a Caronia e dintor… - ennatrasporti : Dj morta: l'autopsia potrebbe slittare al pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : morta autopsia Oggi l'autopsia della dj morta: ma il piccolo Gioele dov'è? Giornale di Brescia Oggi l’autopsia sul corpo di Viviana, proseguono le ricerche di Gioele

Potrebbe slittare di alcune ore o anche al pomeriggio l’autopsia disposta dalla Procura di Patti sulla salma della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato tre giorni fa nelle campagne di Caron ...

Il giovane Montalbano - un'albicocca: l'ultima indagine e un grande dilemma per il commissario di Vigata

Un'albicocca è il sesto ed ultimo episodio della seconda stagione de Il Giovane Montalbano, con protagonista Michele Riondino, e si chiude con la morte di Giovanni Falcone nel 1992. La bella Livia arr ...

Potrebbe slittare di alcune ore o anche al pomeriggio l’autopsia disposta dalla Procura di Patti sulla salma della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato tre giorni fa nelle campagne di Caron ...Un'albicocca è il sesto ed ultimo episodio della seconda stagione de Il Giovane Montalbano, con protagonista Michele Riondino, e si chiude con la morte di Giovanni Falcone nel 1992. La bella Livia arr ...