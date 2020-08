Coronavirus, tutta l'ira di De Luca: «Controlli o presto frontiere chiuse» (Di martedì 11 agosto 2020) «Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l'80 per cento dei contagi registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall'estero. È indispensabile... Leggi su ilmattino

repubblica : Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia [di ALESSANDRA ZINIT… - repubblica : A 17 anni si ammala, lui la aspetta sotto la finestra per tutta la quarantena - Notiziedi_it : Coronavirus, si dimezzano i nuovi contagi: oggi 259, ieri 463. In tutta Italia 4 decessi. Stabili le terapie intens… - Notiziedi_it : Coronavirus, tutta l'ira di De Luca: «Controlli o presto frontiere chiuse» - generacomplotti : RT @a_cremo: Il mainstream media non vi farà mai vedere queste immagini perché ci vogliono sottomessi, schiavi, zombie, figli di Soros....… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutta Coronavirus, tutta l'ira di De Luca: «Controlli o presto frontiere chiuse» Il Mattino Cuneo, come aiutare l’Etiopia a superare "l'annus horribilis" di Covid-19, locuste e carestia

Gli etiopi sono abituati alle difficoltà e alle emergenze, spesso sono la quotidianità. Ma gli anziani dei villaggi non hanno memoria di una situazione simile: carestia, siccità, invasione delle locus ...

Il virologo Di Perri: “Il vero rischio ora sono i contagi di ritorno del coronavirus”

«Servirebbero controlli alle dogane e test per chi arriva dall’estero. L’arrivo di migranti positivi è un problema ma quest’estate si sarebbe potuto evitare l’estero» Allarme, no. Attenzione, sì. Perc ...

Gli etiopi sono abituati alle difficoltà e alle emergenze, spesso sono la quotidianità. Ma gli anziani dei villaggi non hanno memoria di una situazione simile: carestia, siccità, invasione delle locus ...«Servirebbero controlli alle dogane e test per chi arriva dall’estero. L’arrivo di migranti positivi è un problema ma quest’estate si sarebbe potuto evitare l’estero» Allarme, no. Attenzione, sì. Perc ...