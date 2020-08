Coronavirus: Abruzzo, ieri registrati 7 nuovi casi, per un totale di 3509 positivi (Di martedì 11 agosto 2020) L'Aquila - In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3509 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registrano 7 nuovi casi. 24 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 194 (+5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi ... Leggi su abruzzo24ore.tv

