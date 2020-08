Coronavirus: 20 mln i casi nel mondo, oltre 5 mln negli Usa (Di martedì 11 agosto 2020) Washington, 11 ago. (Adnkronos Salute/Dpa) - I casi accertati di Coronavirus nel mondo hanno superato quota 20 milioni, per la precisione 20.089.624. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino aggiornato della Johns Hopkins University, secondo cui un quarto dei casi - 5.094.400 - sono stati registrati negli Stati Uniti. Seguono Brasile e India, rispettivamente con 3.057.470 e 2.268.675 contagi. A oggi sono le vittime in tutto il mondo sono 736.161. Leggi su iltempo

Approvate dalla giunta regionale quattro delibere contenenti altrettanti indirizzi per la prossima apertura di bandi (a settembre) per fornire sostegno alle imprese toscane colpite dal fermo causato d ...

Dalla Toscana assist alle imprese in difficoltà: 135 mln per investimenti 4.0

La Giunta ha approvato quattro delibere che regolano i bandi per accedere ai fondi: focus sulla microinnovazioni digitale e sull’acquisto di beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico ...

