Carlos Corona compie 18 anni. Una festa senza papà Fabrizio - (Di martedì 11 agosto 2020) Roberta Damiata Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos Maria, ha compiuto 18 anni. Festeggiamenti in famiglia, ma alla grande festa al mare Fabrizio Corona non ha potuto partecipare “I maestri e i genitori esistono per essere un giorno abbandonati…”. Campeggia questa frase su una delle stories di Nina Moric, che ora ha un figlio maggiorenne, Carlos Maria avuto da Fabrizio Corona, e che ha compiuto 18 anni l'8 agosto. Una data importante che segna l’indipendenza e la presa di responsabilità nei confronti della vita di ogni persona e che Carlos sembra aver preso molto seriamente visto che le sue parole, anche criticate dal web sono ... Leggi su ilgiornale

“I maestri e i genitori esistono per essere un giorno abbandonati…”. Campeggia questa frase su una delle stories di Nina Moric, che ora ha un figlio maggiorenne, Carlos Maria avuto da Fabrizio Corona, ...

Il figlio della famosa coppia ha compiuto 18 anni e ha festeggiato con mamma e papà

Carlos Maria Corona diventa maggiorenne e si gode una festa davvero indimenticabile. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha compiuto 18 anni e il padre ha organizzato un super party a Torino, co ...

