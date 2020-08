Boccia: 'Con il lockdown abbiamo salvato il paese e evitato la catastrofe al sud' (Di martedì 11 agosto 2020) Lui ce l'ha con la campagna di Salvini e, più in generale, come quella della destra che cerca di speculare presentando le misure di confinamento come un attentato all'economia italiana fatto per pura ... Leggi su globalist

zaiapresidente : ?? Foto di gruppo con il Ministro Francesco Boccia @F_Boccia e i colleghi governatori dopo l’approvazione del docume… - globalistIT : Boccia: 'Con il lockdown abbiamo salvato il paese e evitato la catastrofe al sud' - Luigi_di_Mejo : @AndreaRomano9 @Tboeri @repubblica @ferrarailgrasso @ilfoglio_it Caro Andrea, vedete quello che potete fare con le… - durernlcs : RT @amendolaenzo: Videoconferenza con il Ministro @F_Boccia e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome guidata da @sbonaccini.… - Polambientale : RT @FERFA_forestale: Noi lo sapevamo che la sentenza della Corte Costituzionale sul CFS è stata vaga sulla militarizzazione e la perdita de… -