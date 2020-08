Bayern Monaco, Rummenigge: «In Champions mi piace l’eliminazione diretta» (Di martedì 11 agosto 2020) Karl Heinz Rummenigge ha parlato positivamente del nuovo format della Champions League Domani prenderanno il via le Finale Eight di Champions League a Lisbona. Le partite saranno a eliminazione diretta, una formula che piace al presidente del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge che, in una intervista a Kicker, si è detto favorevole a questo format anche per il futuro. «Una riforma ci sarà. La modalità di questa finale a otto avrà effetti clamorosi sui tifosi. In una sfida andata e ritorno, vince sempre la più forte. Ma in 90′ può succedere di tutto, c’è più thrilling. Dovremo tener conto di questa formula, del fatto che il pubblico non cade dalla sedia per la fase a ... Leggi su calcionews24

