Autopsia su Viviana Parisi per capire i perché della morte: c'è anche un entomologo (Di martedì 11 agosto 2020) anche l'Autopsia per cercare di capire qualcosa di più su una storia ancora incomprensibile: "Adesso procederemo con un esame Tac, per valutare eventuali lesività che normalmente non andiamo a ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - LeonardoScalfi : #VivianaParisi - Italia_Notizie : Viviana Parisi, l’autopsia affidata all’entomologo Stefano Vanin (che seguì il caso Yara). Il legale: «Era sconvol… - rep_palermo : Il giallo sulla fine di Viviana, iniziata l'autopsia: l'entomologo nel team per ricostruire luogo e momento della m… - blogsicilia : Il giallo sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa del piccolo Gioele, si attende l'esito autopsia su cadavere… -