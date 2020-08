Arnaldo firma con Trieste fino al 2025: è ufficiale (Di martedì 11 agosto 2020) Trieste - Trieste investe in giovani talenti: Andrea Arnaldo firma infatti fino al 2025. Nato a Brindisi il 27 luglio del 2002, è un play di 194 centimetri che dal 2017 è in forza all'Allianz ... Leggi su corrieredellosport

TRIESTE - Andrea Arnaldo, play di 194 centimetri nato a Brindisi il 27 luglio del 2002, ha firmato il suo primo contratto da professionista, fino al 2025, con l'Allianz Pallacanestro Trieste. Cresciut ...

