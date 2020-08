Alfonso Signorini, scoop senza precedenti: lei? La figlia di Mattarella, scatti presidenziali: beccata così | Guarda (Di martedì 11 agosto 2020) Il gossip di Chi non risparmia nessuno. Ma proprio nessuno. Ovvio, se il direttore è "il re del gossip", Alfonso Signorini. Già, perché sull'ultimo numero in edicola da mercoledì 12 aprile ci saranno le foto in bikini addirittura di Laura Mattarella, figlia di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica. La stessa Laura che viene considerata una sorta di "first lady", sempre al fianco del capo dello Stato, la cui moglie, Marisa Chiazzese, è scomparsa nel 2012. Nata a Palermo, Laura Mattarella si rilassa in gommone nelle acque della Sicilia insieme ai figli Manfredi, 24 anni, Maria Chiara, 21, e Costanza, 17, e il marito Cosimo Comella, 59. La famiglia è ospite di amici ed è stata paparazzata dai fotografi di Chi mentre faceva ... Leggi su liberoquotidiano

infoitcultura : Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini e Antonella Elia, il retroscena sull'incontro segreto prima del reality - zazoomblog : Elettra Lamborghini da Alfonso Signorini Nome bomba per il Gf Vip 5 - #Elettra #Lamborghini #Alfonso - infoitcultura : Antonella Elia opinionista del Gf Vip | Fumata bianca per Alfonso Signorini - infoitcultura : 'Gf Vip 5', il duro attacco del marito di Fernanda Lessa ad Alfonso Signorini dopo la scelta di Antonella Elia come… - SaCe86 : ‘#GFVip 5’, il duro attacco del marito di Fernanda Lessa ad Alfonso Signorini dopo la scelta di Antonella Elia come… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini Elettra Lamborghini da Alfonso Signorini | Nome bomba per il Gf Vip 5 MeteoWeek Sergio Mattarella, la clamorosa paparazzata della figlia Laura in bikini: pizzicata così, l'ultimo scoop di Signorini

Il gossip di Chi non risparmia nessuno. Ma proprio nessuno. Ovvio, se il direttore è "il re del gossip", Alfonso Signorini. Già, perché sull'ultimo numero in edicola da mercoledì 12 aprile ci saranno ...

GF Vip 5, Antonella Elia attaccata dal marito di Fernanda Lessa: “È protetta”

Continuano a rincorrersi le voci sulla possibile presenza di Antonella Elia alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato da TvBlog, che dà la notizia quasi certa, è probabi ...

Il gossip di Chi non risparmia nessuno. Ma proprio nessuno. Ovvio, se il direttore è "il re del gossip", Alfonso Signorini. Già, perché sull'ultimo numero in edicola da mercoledì 12 aprile ci saranno ...Continuano a rincorrersi le voci sulla possibile presenza di Antonella Elia alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato da TvBlog, che dà la notizia quasi certa, è probabi ...