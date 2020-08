Agustina Gandolfo in dolce attesa, Lautaro Martinez presto diventerà papà (Di martedì 11 agosto 2020) Lautaro Martinez presto diventerà papà. Al termine della gara dei quarti di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen, Agustina Gandolfo ha comunicato la lieta notizia al compagno, pubblicando anche un post attinente sul proprio profilo Instagram, che la ritrae in compagnia dell’attaccante nerazzurro con in mano lo scatto dell’ecografia: “Con alcune paure e incertezze, tanto ancora da imparare ma pieni di amore, ti aspettiamo. Ti amo con tutta la mia vita, noi tre siamo sempre qui a tifare per te”. La risposta del Toro non si è fatta attendere: “Ti amo vita mia, sono l’uomo più felice del mondo!”. View this post on Instagram Con algunos miedos e incertidumbres, mucho por delante por aprender pero ... Leggi su sportface

