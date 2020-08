Aboubakar Soumahoro lancia la Lega dei Braccianti: “Gli invisibili alzano la testa” (Di martedì 11 agosto 2020) Aboubakar Soumahoro lancia la “Lega dei Braccianti” L’attivista Aboubakar Soumahoro ha annunciato la fondazione di un nuovo movimento in difesa dei diritti dei Braccianti, “basato sulla volontà di associare tutti i Braccianti della penisola con lo spirito di un protagonismo diretto e con la prospettiva di un’alleanza con contadini, agricoltori e consumatori”. Si chiamerà “Lega dei Braccianti” ed è stato lanciato oggi, martedì 11 agosto, in occasione dell’anniversario della nascita di Giuseppe Di Vittorio. L’ex sindacalista – che ha lasciato l’Usb il 27 luglio scorso dopo anni di militanza ... Leggi su tpi

giannileft : Caro Aboubakar Soumahoro,qui tutti vogliamo che tu ti candidi come pdc,ora che hai fondato la lega dei braccianti.… - ecunit80 : @aboubakar_soum @insinnaflavio Ma Insinna ha fatto la fatidica domanda? Di chi sono i campi e le aziende agricole d… - iris_versari : @sruotolo1 GiuseppeDiVittorio(11/8/1892-3/11/1957)a dieci aa,a causa della morte del padre bracciante fu costretto… - RedazioneLP : Si ipotizza, e si caldeggia, un suo impegno politico diretto per dare spessore elettorale al “partito degli ultimi”… - valtaro : #Aboubakar Soumahoro: 'La sanatoria non ha funzionato, appena il 13% dei braccianti ha fatto ...… -

