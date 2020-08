57esimo pellegrinaggio da Volturara Irpina a Montevergine, ecco il programma (Di martedì 11 agosto 2020) Visto le nuove normative emanate per contrastare la trasmissione del virus che causa l'attuale epidemia di Coronavirus, non potrà avere luogo il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Volturara a ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : 57esimo pellegrinaggio

AvellinoToday

Nuoto, il Trofeo Sette Colli a Roma quest’anno vale doppio: dall’11 al 13 agosto tutti i big italiani e molti stranieri in vasca anche per gli Assoluti. Il programma ufficiale e dove vederle in tv Nuo ...di Milla Prandelli Estate: tempo di cammino e preghiera in Valcamonica, dove lo scorso fine settimana avrebbe dovuto svolgersi il 57esimo pellegrinaggio in Adamello, per l’organizzazione dell’Ana di T ...