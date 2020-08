Virus in Campania, lieve diminuzione di contagi rispetto a ieri: c’è anche una vittima. Il bollettino di oggi (Di lunedì 10 agosto 2020) CoronaVirus Campania. lieve diminuzione di contagi in Campania rispetto alla giornata di ieri. oggi, 10 agosto, se ne contano 14 su 741 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Purtroppo nella giornata di oggi di registra anche una persona deceduta. Ci sono altri 3 guariti. Il bollettino Positivi del giorno: 14 Tamponi del giorno: 741 … L'articolo Virus in Campania, lieve diminuzione di contagi rispetto a ieri: c’è anche una vittima. Il ... Leggi su teleclubitalia

