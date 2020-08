Torna da Santo Domingo e viola la quarantena: imprenditore causa focolaio a Vercelli (Di lunedì 10 agosto 2020) Torna da Santo Domingo, viola la quarantena e causa un focolaio in quel di Vercelli. A riportare la vicenda è l’edizione torinese del Corriere della Sera.Avrebbe dovuto essere in quarantena il paziente numero 1 che ha provocato il focolaio di Vercelli partito da una discoteca dell’area ex Montefibre.L’uomo, un imprenditore domenicano di rientro dalla Repubblica Dominicana, aveva viaggiato su un aereo dove era presente un positivo al Covid-19. Così era partita l’allerta e predisposto l’isolamento, che è stato violato:È invece uscito e ha frequentato gli amici, è stato nei due locali di sua ... Leggi su huffingtonpost

