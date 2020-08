Roma, i patti Pallotta-Friedkin: nuovo CdA entro cinque giorni dal closing (Di lunedì 10 agosto 2020) La rivoluzione societaria per la Roma passa ovviamente anche dai cambiamenti nella governance. E il primo riguarderà il Consiglio d’Amministrazione del club giallorosso, come si legge nei patti parasociali relativi alla cessione del club da James Pallotta a Dan Friedkin. Il closing è previsto per il 17 agosto e comunque non oltre il 31 agosto, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

