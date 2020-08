Montagna: Regione Lombardia, 10 mln per sviluppo area Passo dello Stelvio (Di lunedì 10 agosto 2020) Milano, 10 ago. (Adnkronos) - "Nel poderoso ‘Piano Marshall' di Regione Lombardia da 3,5 miliardi di euro, abbiamo destinato oltre 135 milioni di euro alle politiche per la Montagna lombarda e per l'energia. Di questi, 10 milioni saranno destinati allo sviluppo dell'area del Passo dello Stelvio". A dichiararlo è l'assessore a Montagna, Enti locali e Risorse energetiche della Regione Lombardia, Massimo Sertori. "Abbiamo messo in campo risorse importanti per interventi che sono ad oggi in corso di definizione, relativi in particolare alla strada e al Passo dello Stelvio, alla realizzazione della nuova sede del Parco, ai rifugi, allo ... Leggi su iltempo

