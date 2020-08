Migranti, pronto nuovo decreto Immigrazione. Lamorgese: “Richiedenti asilo rientreranno nel sistema di accoglienza” (Di lunedì 10 agosto 2020) pronto il nuovo decreto Immigrazione. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, lo ha annunciato intervistata al Caffeina Festival a Santa Severa. In tema di accoglienza è un ritorno al passato, prima dei tagli e dei limiti ai permessi inaugurati durante l’era Salvini. Il lavoro sulle nuove regole sul fronte Migranti “è chiuso. Sto aspettando il parere dell’Anci perché cambia un po’ il sistema di accoglienza. I Centri di accoglienza dovranno essere gestiti dai Comuni. Spero di poter mandare il testo a Palazzo Chigi prima di ferragosto, poi se ne parlerà a settembre. La cosa importante è aver trovato un testo condiviso con la maggioranza”, ha dichiarato la titolare del Viminale. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

ROMA - Il decreto immigrazione è pronto. Il lavoro sulle nuove regole sul fronte migranti «è chiuso. Sto aspettando il parere dell’Anci perché cambia un po' il sistema di accoglienza. I Centri di acco ...«Se entro il 23 agosto, come da accordi istituzionali con il prefetto di Messina, il Cas (Centro di accoglienza straordinaria, ndr) che ospita i migranti in quarantena non sarà chiuso, il giorno dopo ...