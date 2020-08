Massimo Giletti è sotto scorta. “Perché solo adesso?” (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Giletti è sotto scorta. Da qualche settimana è protetto dai carabinieri dopo le minacce ricevute da un boss della mafia Massimo Giletti è sotto scorta, protetto dai carabinieri già da qualche settimana. Anche il conduttore di Non è l’arena di La7 è finito nella lunga lista di giornalisti italiani minacciati dalla mafia e ora protetti dalle forze dell’ordine. Il tutto è cominciato la scorsa primavera. Il 10 maggio in trasmissione Giletti mostrò in diretta i nomi di oltre trecento mafiosi che sfruttando la situazione creata dall’emergenza sanitaria, chiesero la scarcerazione per motivi di salute. Scarcerazioni in alcuni casi avvenute. E ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : Solidarietà e un abbraccio a Massimo Giletti, giornalista coraggioso e dalla schiena dritta. - SalernoSal : Massimo Giletti sotto scorta è un pessimo segnale. Continuare ad andare in onda con il proprio lavoro, la migliore… - gaiatortora : Solidarietà a Massimo Giletti. Ora continua il silenzio? #Gilettisottoscorta - iacopoiandiorio : RT @BeppeGiulietti: “Non diamo solidarietà a Massimo #giletti” mi ha intimato un collega “Rancoroso”,spiace deluderlo,ma quando lo Stato de… - _mrbyte : RT @LaStampa: Il capomafia intercettato in carcere attaccava il giornalista che aveva fatto in tv, nel maggio scorso, i nomi di alcuni dei… -