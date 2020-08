Manchester City, Guardiola: “Dialogo con Zidane? Gli ho fatto i complimenti per la Liga” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Mi sono congratulato con lui per la vittoria della Liga. Ho sempre detto che vincere un campionato è la cosa più difficile perché dura un anno e per questo gli ho fatto i complimenti”. Pep Guardiola rivela il fitto dialogo avuto con Zinedine Zidane al termine di Manchester City-Real Madrid, match vinto dagli inglesi che hanno così trovato il pass per i quarti di Champions League eliminando i blancos: “Abbiamo parlato delle nostre famiglie e gli ho fatto i migliori auguri. Zidane era uno dei miei idoli quando ero calciatore. Ho giocato contro di lui in nazionale con la Francia e ho sofferto molto. Era uno dei più grandi e come persona è sicuramente un esempio”. Leggi su sportface

DjMaRiiO : No me fio del Manchester City. - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola rivela cosa ha detto a #Zidane nel corso del loro dialogo - SebaTrovato : Il 10 agosto del 2001 usciva in Italia Jimmy Grimble. La frase che ha fatto storia è «Cosa può esserci di meglio de… - kxerantv : Manchester City in FIFA 21? ?? -