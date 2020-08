Lipsia-Atletico Madrid, Vrsaljko positivo al Coronavirus: “Sto bene, ho una speranza” (Di lunedì 10 agosto 2020) La situazione di Sime Vrsaljko, risultato positivo al Coronavirus.Giovedì 13 agosto andrà in scena la sfida tra il Lipsia e l'Atletico Madrid, valido per i quarti di finale di Champions League: i due club si affronteranno alla ricerca di una vittoria fondamentale per superare lo scontro diretto e strappare il pass per la semifinale della competizione.Chi non prenderà parte alla sfida sarà Sime Vrsaljko, ex terzino di Sassuolo e Inter, uno dei due giocatori dei Colchoneros risultati positivi al tampone per il Coronavirus (il secondo è Joaquin Correa): i due resteranno in Spagna mentre i loro compagni di squadra potranno tranquillamente ... Leggi su mediagol

Se si dice che in 180’ può succedere di tutto, figuriamoci in 90’ o poco più. Con l’inedita Final Eight di Champions League prevista quest’anno, la competizione internazionale per club più imprevedibi ...

Domenica la squadra di calcio spagnola dell’Atletico Madrid aveva comunicato che due persone tra lo staff e i giocatori erano risultate positive al test per il coronavirus. Le identità dei due contagi ...

