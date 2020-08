Lega, Bossi: “Nostri territori barattati per voti al Sud” (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) – di Francesco Saita“Oggi il Nord viene barattato per i voti al Sud”. Per Umberto Bossi, fondatore della Lega nord, la questione settentrionale, di nuovo al centro del dibattito leghista, con i venti frondisti che si levano da Lombardia e Veneto, resta il faro: “Io dico – spiega in una intervista alla Nuova Padania, che Adnkronos può anticipare nei passaggi salienti – che occorreva non avere paura di continuare a tenere alta la bandiera della questione settentrionale, anche se poi ti attaccano”. Da Gemonio il vecchio leader ribadisce la sua posizione, già espressa all’ultimo congresso della Lega nord, lo scorso dicembre, contraria alla svolta nazionalista di Salvini: “E’ il Nord che deve muoversi”, scandisce: ... Leggi su calcioweb.eu

