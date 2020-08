Juventus, separazione con Matuidi: il francese vola all'Inter Miami (Di lunedì 10 agosto 2020) Adieu Blaise Matuidi . Dopo tre stagioni, 133 presenze, otto gol, tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, si conclude l'avventura alla Juventus del centrocampista classe '87, che ... Leggi su quotidiano

Torino, 10 agosto 2020 - Adieu Blaise Matuidi. Dopo tre stagioni, 133 presenze, otto gol, tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, si conclude l'avventura alla Juventus del centrocamp ...

Rinnovo Gattuso: contratto fino al 2023

La notizia che tutti i tifosi del Napoli attendevano è finalmente arrivata. Il rinnovo di Gattuso verrà ufficializzato dal club partenopeo nelle prossime ore. Decisivo l’incontro di questa mattina a C ...

