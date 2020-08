Inter – Leverkusen – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 10 agosto 2020) Inter – Leverkusen si affrontano questa sera alle ore 21:00 a Dusseldorf per i quarti di finale dell’Europa League in partita secca: chi vince passa in semifinale. Inter – Leverkusen: come arrivano alla gara L’Inter è riuscita a superare gli ottavi battendo anche con un pò di fortuna il Getafe negli ottavi per 2-0. Gli spagnoli hanno sbagliato un rigore sull’1-0 che poteva rimettere tutto in gioco. Adesso la squadra di Conte è l’unica italiana rimasta in corsa per la coppa dopo l’eliminazione della Roma ed ha tutte le carte in regola per provare a vincere il trofeo. Questa sera dovrà vedersela con un duro avversario come il Leverkusen, ma Lukaku e compagni se giocano al meglio delle proprie possibilità possono ... Leggi su giornal

