Inter-Leverkusen, Conte: “Abbiamo meritato la vittoria” (Di martedì 11 agosto 2020) I nerazzurri vanno alle semifinali di Europa League dopo aver battuto i tedeschi del Bayer Leverkusen. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in sala stampa al termine del match. Come riporta FcInterNews.it l’ex centrocampista appare Contento a metà: “Potevamo concretizzare di più soprattutto quando sei 2-1 e hai tante occasioni ma sono Contento. la partita l’abbiamo meritata in generale, sotto ogni punto di vista. Abbiamo meritato di gran lunga di andare in semifinale contro un’ottima squadra”. Foto: Sito Ufficiale Inter L'articolo Inter-Leverkusen, Conte: “Abbiamo meritato la vittoria” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

