Il lockdown ha messo in sicurezza il Paese. Conte: “Sono orgoglioso di averlo fatto. Non abbiamo nulla da nascondere” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Noi contrari alla pubblicazione dei verbali del Cts? Quando c’è un processo decisionale così delicato io rivendico che rimangano riservati, ciò non significa secretati. A distanza di tempo è giusto che vengano divulgati. Sono il primo che consentirà la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere”. E’ quanto ha detto ieri, nel corso di un’intervista a Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica, il premier Giuseppe Conte a proposito dei verbali del comitato tecnico scientifico sull’emergenza Covid resi noti dal Governo nei giorni scorsi. “Zone rosse Nembro e Alzano? Sono stato sentito come persona informata sui fatti, non posso riferire ciò che ho detto ai magistrati, ma su alcuni giornali leggo che ho detto il falso ai PM: è una sonora ... Leggi su lanotiziagiornale

