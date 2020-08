Il governo del Libano si è dimesso (Di lunedì 10 agosto 2020) L'ha annunciato il ministro della Sanità Hamad Hassan, al termine di una riunione di gabinetto, a causa delle violente proteste per l'esplosione della scorsa settimana Leggi su ilpost

matteosalvinimi : Che un parlamentare chieda i 600€ destinati a P.Iva in difficoltà è una vergogna. Che un decreto del governo lo per… - Capezzone : +++Ieri a ?@StaseraItalia? #staseraitalia+++ Clippino 2( grazie a ?@Carlo_bis? ) Immigrazione, cadono le braccia. A… - borghi_claudio : @V4l3g Non ho partita iva e quindi non so i criteri ma se si poteva fare è 'colpa' del decreto del governo non di c… - Charmed700 : RT @marioadinolfi: A Salvini: il 20 settembre c’è una grande occasione per ottenere qualcosa che chiedi da 1 anno. Occorre rischiare, certo… - francoliver2 : RT @claudio_2022: Hanno terribile per gli italiani Dopo la persecuzione del governo abusivo, continua a subire violenze e abusi ad opera di… -

Ultime Notizie dalla rete : governo del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 61 | www.governo.it Governo Huawei è a corto di chip: dal mese prossimo niente Kirin

il che significava che le aziende statunitensi non potevano vendere tecnologia a Huawei senza l'esplicita approvazione del governo degli Stati Uniti. Ha significato anche che a Google è vietato fare ...

Huawei a corto di chip, dal 15 settembre interrompe la produzione dei Kirin

Le conseguenze della guerra a distanza tra Usa e Cina iniziano a farsi sentire e tra le vittime eccellenti c’è Huawei. Il colosso cinese ha ammesso di essere sul punto di esaurire le scorte di chip a ...

