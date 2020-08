Genoa, arriva il comunicato dalla Gestio Capital: “Offerta formulata” (Di lunedì 10 agosto 2020) arriva una nota in merito alla notizia di oggi che vede il Genoa al centro di una proposta d’acquisto. Il club di Enrico Preziosi è entrato nei radar di Andrea Radrizzani, patron del Leeds. La Gestio Capital è una società con degli interessi nel settore del family office con base a Londra è stata fondata da Matteo Manfredi e coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani. L’agenzia ha prontamente lanciato una nota, come riporta TMW: “Gestio Capital può confermare che è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa CFC. Al momento non siamo in grado di entrare nello specifico di qualsiasi nostra proposta di investimento”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla

Mariagr89063037 : @davideGagliozzi @xcamjs Intanto che De Ligt tornerà a novembre è una notizia che ha dato Sportmediaset, comunicati… - CalcioPillole : #Genoa A poche ore dalla notizia di un'offerta per l'acquisizione del club rossoblù da parte di una cordata italia… - Pall_Gonfiato : #Genoa: le ultime sulla probabile cessione di #Preziosi ad una cordata italiana - grifoncina1977 : @pianetagenoa Ma perché una volta per tutte non dici la cifra che pretendi ?? Sei stanco con il Genoa ci perdi ma o… - massi19731 : RT @TMW_radio: +++ Ultim’ora #Genoa +++ ??Arriva l’offerta per l’acquisto della società. Proposta formalizzata da Manfredi e Radrizzani Vi… -