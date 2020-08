Era Adriana Gherardi in Vivere: oggi a 51 anni Sara Ricci è così… [FOTO] (Di lunedì 10 agosto 2020) Nota per aver interpretato il ruolo di Adriana Gherardi nella soap opera Vivere, Sara Ricci, dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo è tornata in televisione con Un posto al sole e il Paradiso delle Signore. Sara Ricci oggi FOTO Per quasi 10 anni, Sara Ricci ha indossato i panni di Adriana Gherardi nella nota soap Vivere, andata in onda dal 1999 al 2008. Nella serie si raccontavano le storie di vari personaggi ed i loro intrighi, passioni e segreti. Sono passati 10 anni dalla fine della fortunata serie e gli attori si sono dedicati ad altri progetti. Tra questi anche ... Leggi su velvetgossip

Nota per aver interpretato il ruolo di Adriana Gherardi nella soap opera Vivere, Sara Ricci, dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo è tornata in televisione con Un posto al sole e il Paradi ...

