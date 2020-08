Elodie e la Lega accalappiavoti (Di lunedì 10 agosto 2020) La cantante Elodie, di origine creole e che si esibisce con una band al femminile, rilascia un’intervista al Corriere della Sera oggi e parla anche di politica: Dopo le accuse razziste a Sergio Sylvestre ha anche definito Matteo Salvini «un piccolo uomo». «Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci». Lei ha origini creole: in Italia c’è integrazione? «Che sia stata a Lecce o nelle case popolari a Roma, ho sempre trovato una grande famiglia, gente che accoglie il diverso. Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, ... Leggi su nextquotidiano

