Da Torino: "Sarri cacciato perchè non sarà mai juventino, ma uno degli 'altri'" (Di lunedì 10 agosto 2020) Andrea Bosco, dalle colonne di Tuttomercatoweb, analizza l'esonero di Sarri: "Juventini si diventa. Sarri non lo sarebbe mai diventato. Leggi su tuttonapoli

Juventini si diventa. Sarri non lo sarebbe mai diventato. Perché Sarri, come ha intuito Andrea Agnelli, fa e farà sempre parte degli “altri“. Andrea Bosco, dalle colonne di Tuttomercatoweb, analizza l ...

TORINO - C'è una costante nei nove scudetti consecutivi della Juventus: si sono alternati tre allenatori (Conte, Allegri e Sarri), ma i giocatori li ha scelti sempre la dirigenza. Sarà così anche stav ...

