Contributi a fondo perduto: cosa prevede il DI Agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Giovedì sarà l’ultimo giorno utile per presentare domanda per l’ottenimento di Contributi a fondo perduto: il DI Agosto ha ampliato i fondi Il DI Agosto di recente ratifica, ha ampliato i fondi in materia di Contributi a fondo perduto (sui quali cioè non vige l’obbligo di restituzione) per le partite Iva e i liberi professionisti la cui attività abbia subito un importante contraccolpo dal lockdown imposto dal Coronavirus. I settori di interesse In particolare, con i nuovi fondi si presta maggiore attenzione al settore della ristorazione, a quello della cultura e a quello del turismo. Per quel che riguarda la ristorazione, il DI Agosto prevede un contributo minimo di 250,00 ... Leggi su zon

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutto quello che NON convince nel prossimo bonus-bancomat. Ossessione anticontante, stim… - notiziariofinan : I commercialisti chiedono la proroga della scadenza dei termini per l'accesso ai - moneypuntoit : ?? Contributi a fondo perduto per negozi: la lista delle città nel decreto Agosto ?? - Notiziedi_it : Contributi a fondo perduto, i decreti del Governo: dai bar alle start-up, ecco scadenze e novità - CamComModena : Al via il Bando #voucher #internazionalizzazione - Anno 2020. Prevede #contributi a fondo perduto al 70% delle spes… -