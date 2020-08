Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, nato il loro primo figlio: è fiocco rosa? (Di lunedì 10 agosto 2020) Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, il fratello Patrick lascia intendere che sia una femmina. Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt hanno accolto in famiglia il loro primo figlio insieme, la dolce notizia è stata confermata dal fratello Patrick questa domenica (9 agosto) dichiarando a ET 'Stanno benissimo! Le hanno appena fatto un regalino' mostrando un pacchettino rosa. Insomma l'indiscreto fratellino potrebbe aver già rivelato anche il sesso del nuovo membro della famiglia: una femminuccia. I genitori della neo-mamma, Maria Shriver e Arnold ... Leggi su movieplayer

Muscoli_info : RT @Noovyis: (Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, nato il loro primo figlio: è fiocco rosa?) Playhitmusic - - clikservernet : Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, nato il loro primo figlio: è fiocco rosa? - Noovyis : (Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, nato il loro primo figlio: è fiocco rosa?) Playhitmusic - - Muscoli_info : RT @FilmNewsItaly: Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt: è nato il bebè - FilmNewsItaly : Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt: è nato il bebè -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Pratt

Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt sono diventati genitori per la prima volta insieme. La scrittrice, figlia di Arnold Schwarzenegger, ha infatti dato alla luce nei giorni scorsi una bambina, come ...L'attore, che nel giugno dello scorso anno ha sposato la figlia di Arnold Schwarzenegger, avrebbe dato il benvenuto ad una bambina. Ad annunciarlo, è stata una fonte vicina alla coppia, per la quale s ...