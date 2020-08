Calciomercato Roma – (Di lunedì 10 agosto 2020) La rivoluzione societaria che sta per investire la Roma con la nuova proprietà Friedkin investirà presto anche il lato sportivo del club. La conferma di Paulo Fonseca per la prossima stagione non è scontata le voci su Mauricio Pochettino diventano sempre più insistenti. Pochettino sarebbe l’inizio di un grande progetto, allenatore dalla grande esperienza internazionale e capace di portare il Tottenham ad una finale di Champions League, oltre a traghettarlo da uno stadio all’altro come spera di fare il club giallorosso. Il tecnico, in un’intervista, ha dichiarato di non aver ancora avuto contatti diretti col club ma sarebbe felice di vivere un’avventura nel campionato italiano di Serie A e sarebbe pronto anche ad abbassare le sue pretese relative all’ingaggio. Pertanto il tecnico valuterà ... Leggi su giornal

mirkocalemme : A #Pochettino l'idea di allenare la #Roma e vivere nella capitale italiana piace e non chiederebbe un ingaggio fuor… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, il #ManchesterUnited ha rifiutato l’estensione del prestito di #Smalling - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: è derby con la Lazio per Acuna dello Sporting Lisbona #AsRoma - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: la Juve non molla Zaniolo ma c'è l'ostacolo Friedkin #AsRoma - LAROMA24 : Calciomercato Roma: è derby con la Lazio per Acuna dello Sporting Lisbona #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Calciomercato Roma, clamorosa ipotesi per la panchina | I dettagli SerieBnews.com Lazio, Inzaghi è incedibile: dopo Ferragosto il rinnovo

Roma, 10 agosto 2020 - La nascita del figlio Andrea, il secondo insieme alla moglie Gaia Lucariello, i sondaggi della Juventus per il dopo-Sarri. Sono state ore concitate quelle passate da Simone Inza ...

Mercato Inter, avanza Smalling se parte uno tra Godìn e Skriniar

Arrivato alla Roma in prestito secco per 3 milioni di euro, Chris Smalling ha mostrato sin da subito un ottimo adattamento al calcio italiano. Con la maglia giallorossa si è creato l'etichetta di uno ...

Roma, 10 agosto 2020 - La nascita del figlio Andrea, il secondo insieme alla moglie Gaia Lucariello, i sondaggi della Juventus per il dopo-Sarri. Sono state ore concitate quelle passate da Simone Inza ...Arrivato alla Roma in prestito secco per 3 milioni di euro, Chris Smalling ha mostrato sin da subito un ottimo adattamento al calcio italiano. Con la maglia giallorossa si è creato l'etichetta di uno ...