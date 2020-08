Calciomercato Juventus, in arrivo il primo colpo per Pirlo (Di lunedì 10 agosto 2020) . La dirigenza sta lavorando per mettere a disposizione del neo allenatore la squadra più competitiva possibile Andrea Pirlo è stato appena annunciato come nuovo allenatore della Juventus e già sta lavorando sulla sua squadra. Contatti continui con Nedved e Paratici per costruire una rosa degna di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkySport : #Juventus, #Pirlo è il nuovo allenatore - SkySport : UFFICIALE: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus ?? - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, si valuta il futuro di #Sarri Gli scenari - ArmyLoveJu : RT @CalcioPillole: #Calciomercato #Juventus, Blaise #Matuidi vicino all'accordo con l'Inter Miami di David Beckam. Come riporta @Gazzett… - CalcioPillole : #Calciomercato #Juventus, Blaise #Matuidi vicino all'accordo con l'Inter Miami di David Beckam. Come riporta… -