Caccia ai 5 parlamentari furbetti, Di Maio: “E’ davvero indecente” (Di lunedì 10 agosto 2020) Continua la Caccia 5 parlamentari furbetti che hanno intascato il bonus Partite Iva. Per il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è un’indecenza. Durante l’emergenza Coronavirus, cinque parlamentari furbetti hanno intascato il bonus “Partite Iva” da 600 e 1000 euro, destinato a tutti coloro che erano in difficoltà economiche a causa delle chiusure causate dal … L'articolo Caccia ai 5 parlamentari furbetti, Di Maio: “E’ davvero indecente” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

peppiniellopz : RT @mgdj56: Pubblicare i nominativi... Se fossero parlamentari #Lega o #FdI li avrebbero già pubblicati i nomi e messi in croce... E chissà… - huntersi933 : #matteosalvinimi Matteo lei si stupisce che la Meloni sta aumentando i consensi, la Meloni è molto più seria di le… - lacavaz : @matteosalvinimi Bravo, ma adesso caccia subito i tre parlamentari leghisti e tu come responsabile di partito chied… - anto_galli4 : RT @mgdj56: Pubblicare i nominativi... Se fossero parlamentari #Lega o #FdI li avrebbero già pubblicati i nomi e messi in croce... E chissà… - MilaSpicola : RT @crialicata: La caccia alle streghe è sempre è solo fumo che oltretutto prova a nascondere che questa classe politica (purtroppo) sempli… -