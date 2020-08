Bonus ai deputati, Di Maio ai partiti: “Gli M5s stanno firmando per rinunciare alla privacy, lo facciano tutte le forze politiche” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Ora si dice che i nomi non li possiamo sapere perché c’è la legge sulla privacy, ma qui la privacy non c’entra niente. Qui si parla del rapporto di fiducia tra cittadino ed eletto. Come parlamentari del Movimento 5 stelle stiamo firmando un’autocertificazione di rinuncia alla privacy, tutto il gruppo parlamentare lo farà. E lo chiediamo a tutte le forze politiche”. Così Luigi Di Maio, esponente del Movimento 5 stelle e ministro degli Esteri, in diretta su Facebook chiede, dopo la lettera del capo politico Vito Crimi, un’operazione di trasparenza ai colleghi degli altri partiti. Dopo la vicenda dei parlamentari che hanno chiesto il Bonus di 600 euro, ... Leggi su ilfattoquotidiano

