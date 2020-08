Battiti Live 2020: la scaletta della terza puntata (Di lunedì 10 agosto 2020) Giusy Ferreri - Battiti Live 2020 Nell’estate di Italia 1 prosegue l’appuntamento musicale con Battiti Live 2020. Questa sera – lunedì 10 agosto – alle 21.10 andrà in onda la terza puntata della kermesse musicale targata Radionorba e condotta da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Ecco la scaletta della serata con l’ordine di esibizione dei cantanti: J-Ax Baby K Francesco Renga Dotan Takagi & Ketra Elodie (da Ostuni) Ermal Meta (da Bari) Raf Danti Elettra Lamborghini Giusy Ferreri Boomdabash Alessandra Amoroso Aiello (da Trani) Pinguini Tattici Nucleari Rocco Hunt Ana Mena Fred De Palma Gaia La puntata, trasmessa ieri sera da ... Leggi su davidemaggio

RafRiefoli : Alcuni scatti da Battiti Live Otranto ! Questa sera in onda su Italia 1 alle ore 21h ???? @radionorba - NekOfficial : Stasera (3 agosto) alle 21.00 su Italia1 ci sarò anche io a Battiti Live. Bellissimo tornare a cantare su un palco… - AdelaideAmaro : RT @fabiofabbretti: #BattitiLive: ecco la scaletta della terza puntata di stasera - fabiofabbretti : #BattitiLive: ecco la scaletta della terza puntata di stasera - Notiziedi_it : Battiti Live 2020, ospiti del terzo appuntamento su Italia 1: da J-Ax a Elettra Lamborghini -

Nell'estate di Italia 1 prosegue l'appuntamento musicale con Battiti Live 2020. Questa sera – lunedì 10 agosto – alle 21.10 andrà in onda la terza puntata della kermesse musicale targata Radionorba e ...