Battiti live 2020: la scaletta della terza puntata, oggi 10 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Battiti live 2020: la scaletta della terza puntata, 10 agosto Questa sera, lunedì 10 agosto 2020, alle ore 21,15 su Italia 1 va in onda la terza puntata di Battiti live 2020, show musicale che segna il ritorno della musica live in tv dopo l’emergenza Coronavirus. Ma qual è la scaletta della seconda puntata di Battiti live 2020? Di seguito l’elenco dei cantanti che si esibiranno nel corso del secondo appuntamento televisivo: Baby K con ‘Non mi basta più’, ... Leggi su tpi

RafRiefoli : Alcuni scatti da Battiti Live Otranto ! Questa sera in onda su Italia 1 alle ore 21h ???? @radionorba - NekOfficial : Stasera (3 agosto) alle 21.00 su Italia1 ci sarò anche io a Battiti Live. Bellissimo tornare a cantare su un palco… - genesi203 : Gaia almeno una storia che stasera sei ai battiti live su italia1 mettila, Paola se non vuole metterla lei fallo te… - metadiunarmadio : Non solo ieri ho perso il battiti live, ora si ci mettono anche i miei che vogliono uscire, ma io dico se lo sapeva… - thewanderlustof : Stasera ci vediamo su Italia Uno dalle 21.15 perché saremo nuovamente al Battiti Live! Un’opportunità per festeggia… -