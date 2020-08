Balletto dei marinai, Saviano li applaude: “Non puniteli, salvano i migranti in mare” (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – Continua a suscitare polemiche l’imbarazzante video del Balletto che ha visto come protagonisti gli studenti della scuola sottufficiali della Marina Militare di Taranto: nel filmato diventato virale la tenente di vascello, con tanto di divisa e sciabola da cerimonia, fa partire le note di Jerusalema, costringendo poi il resto della truppa a seguire i passi della danza: una figuraccia decisamente evitabile. A qualcuno il Balletto non è piaciuto La Marina non ha gradito il gesto e soprattutto la piena di critiche social che hanno accompagnato la diffusione del Balletto e ha deciso di aprire un’indagine interna sull’accaduto. Dal canto suo la tenente, che ora rischia la consegna di rigore, si è difesa per bocca del suo legale, Giorgio Carta, sostenendo di non aver fatto ... Leggi su ilprimatonazionale

