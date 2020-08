«Run Italy Run», il progetto che racconta la passione per la corsa, simbolo di ripartenza (Di domenica 9 agosto 2020) Per molti ha rappresentato l’incentivo alla ripartenza, alla positività, il simbolo di una rinascita. La corsa non è stata soltanto una fedele compagna antistress durante il pre e il post lockdown. Ha rappresentato un prezioso strumento a disposizione per “fuggire” dai pensieri negativi, dalle insicurezze, dalle paure che inevitabilmente l’emergenza pandemica ha portato con sé.Gli appassionati della corsa conoscono bene i grandissimi benefici non soltanto fisici, ma anche psicologici legati a questa pratica. Benefici che, soprattutto in queste ultime settimane, sono diventati anche sociali e relazionali. Leggi su vanityfair

Fanzinoteca : #Fanzinoteca d'Italia 0.2 -Centro Nazionale Studi #Fanzine 220 -Una Fanzine al Giorno: Run Don't Walk… - AU_UsedVehicles : Immagina Che Sia Tuo NEW BALANCE 1080 V10 FRESH FOAM UOMO - M 1080 V10 L10 - 40 RUN LONDON 1981-2020… - trailrunlife : Amazing run in Portofino natural area, Italy. - reddititaly : De Luca Run 2 (Le avventure del governatore continuano, riuscirà ad affrontare la fase 2?) - - Jk_italy : RT @Jk_italy2: [??] Dietro le quinte di RUN BTS EP 111. -

Ultime Notizie dalla rete : Run Italy «Run Italy Run», il progetto che racconta la passione per la corsa, simbolo di ripartenza Vanity Fair.it Il coronavirus e la fine del secolo americano

Mai nella nostra vita avevamo fatto esperienza di un fenomeno così veramente globale. Per la prima volta nella Storia, tutta l’umanità è unita e concentrata nel fronteggiare la stessa minaccia, consum ...

Coronavirus: confusion continues for train passengers

ROME, 03 AGO - Confusion continued for rail passengers in Italy on Monday, with the coronavirus-linked restrictions applied differently for various types of trains. At the weekend, Health Minister Rob ...

Mai nella nostra vita avevamo fatto esperienza di un fenomeno così veramente globale. Per la prima volta nella Storia, tutta l’umanità è unita e concentrata nel fronteggiare la stessa minaccia, consum ...ROME, 03 AGO - Confusion continued for rail passengers in Italy on Monday, with the coronavirus-linked restrictions applied differently for various types of trains. At the weekend, Health Minister Rob ...