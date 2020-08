Regionali, Mobilio (Pd): “Decreto agosto, possibilità storiche per le nostre terre” (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giordana Mobilio, capolista Pd alle prossime elezioni Regionali del 20 e 21 settembre. “Il Sud, l’occupazione, le imprese e i lavoratori. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al decreto di agosto e per le nostre terre si aprono possibilità storiche. Reindustrializzare il Sud è la chiave di volta per un rilancio coerente e di lunga gittata. Attrarre investimenti privati nell’ottica di una crescita intelligente (basata sulle vocazioni territoriali e sull’innovazione) sostenibile (efficace e verde) e inclusiva (ad alto tasso di occupazione), senza replicare i modelli fallimentari del passato e sempre con un occhio all’internazionalizzazione.Lavorare sugli sgravi per ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Mobilio Regionali, Giordana Mobilio capolista Pd a Napoli: è la candidata di Figliolia anteprima24.it Il Governo impugna la legge sulle chiusure domenicali in Trentino

Alla fine il Governo, per precisione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la Legge della Provincia di Tr ...

Nasce l’autorità per gestire laguna e Mose Tutte le barriere funzionano: è la prima volta

La Provveditrice: «In autunno ok per le maree da 130 centimetri». Poi la decisione del governo. Commissario liquidatore per il Cvn Nasce l’Autorità per la laguna di Venezia. Ieri sera, nella riunione ...

Alla fine il Governo, per precisione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la Legge della Provincia di Tr ...La Provveditrice: «In autunno ok per le maree da 130 centimetri». Poi la decisione del governo. Commissario liquidatore per il Cvn Nasce l’Autorità per la laguna di Venezia. Ieri sera, nella riunione ...