Premier Conte: "Tutti i verbali saranno pubblicati"" (Di domenica 9 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato dal direttore di Affariitaliani.it Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica, rompe il silenzio dopo le ultime ore di polemiche sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, cavalcata con violenza dall'opposizione guidata dal leader della Lega Matteo Salvini.Conte ha assicurato che Tutti i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico saranno pubblicati e che l'esecutivo non ha nulla da nascondere:Si sono scritte e dette cose inesatte. Chiariamo bene le cose: voi immaginate cosa significava per gli scienziati elaborare proposte, analizzare dati e avere i riflettori della tv. Non avrebbero avuto tranquillità. Quando c'è un processo decisionale così delicato io rivendico che quei ... Leggi su blogo

