Per Salvini chi sputazza senza mascherina è pericoloso solo se è un immigrato (Di domenica 9 agosto 2020) Salvini è fatto così: appena pochi giorni fa in un convegno in Senato si è rifiutato di mettere la mascherina per poi dopo essere stato cazziato da tutti fare dietrofront pochi giorni dopo. Non senza però lamentarsi perché l’emergenza non c’è mentre lo stato di emergenza è stato prorogato fino ad ottobre. Tanto per buttarla ancora un altro po’ in caciara ieri sera durante un comizio a San Vincenzo, in provincia di Livorno, il leader della Lega ha arricchito il suo repertorio con la storia degli sputazzamenti degli immigrati: Il mondo alla rovescia “Gli italiani sono tenuti sotto ostaggio, mentre gli immigrati fanno quello che vogliono e sputazzano in giro” Disse quello che dovrà affrontare un processo per sequestro di ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : Per #Salvini '#Conte sequestrò mezza Italia'. Il 10 marzo (a lockdown in corso) lui diceva: 'Chiudere tutto da nord… - petergomezblog : Salvini “Conte sequestrò mezza Italia senza motivo”. Il 10 marzo (a lockdown in corso) diceva: “Chiudere tutto da n… - Rinaldi_euro : Maria Giovanna Maglie, tripudio a Empoli per Matteo Salvini: 'Ma non era in caduta libera?' – Libero Quotidiano - tavano_anna : RT @fattoquotidiano: “Balordi che sputazzano e infettano”. Salvini ripete a ogni comizio le accuse razziste verso i migranti (per risalire… - Didi_slay : RT @singtoxygen: polonia: ondate di poliziotti che fermano e picchiano la gente che lotta per i diritti degli omosessuali vietando loro ogn… -