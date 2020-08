Oltre la normale inefficienza: storia di una banale richiesta di un certificato penale a Venezia (Di domenica 9 agosto 2020) Parlare d’inefficienza è usuale da parte dei cittadini e di mass media, ma vi sono dei casi estremi che il cittadino normalmente non conosce. Volevo avere un certificato del casellario giudiziale ai fini della iscrizione ad una lista elettorale comunale. Vedo nel sito web della Procura di Venezia che bisogna prenotare, ma non ci sono numeri telefonici né indirizzi e-mail. Amici mi dicono di usare 2 numeri. Ho tentato più volte invano, trovandone alternativamente uno sempre occupato, l’altro che suonava a vuoto senza risposta Sento che è possibile andare lo stesso al Tribunale penale di P.le Roma: arrivo alle 10,15, 8 persone in coda fuori dell’ingresso. Bontà del Tribunale, fanno entrare uno con prenotazione (chissà come è riuscito a farla), e uno ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Oltre la normale inefficienza: storia di una banale richiesta di un certificato penale a Venezia - Noovyis : (Oltre la normale inefficienza: storia di una banale richiesta di un certificato penale a Venezia) Playhitmusic -… - martaeuphorika : quello che non capisco é come possa una persona credere che non ci sia altro oltre la propria visuale, che sia 'nor… - ManueleBruzzi1 : @armagio @FabRavezzani In un mondo normale, dopo che ad una considerazione come la tua si risponde 'rilassati', olt… - rik_2406 : @_galat3a Poi Ichida oltre a bellissimi riferimenti alla cultura letteraria e non,ha a mio parere una capacità fuor… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre normale Oltre la normale inefficienza: storia di una banale richiesta di un certificato penale a Venezia next Oltre la normale inefficienza: storia di una banale richiesta di un certificato penale a Venezia

Parlare d’inefficienza è usuale da parte dei cittadini e di mass media, ma vi sono dei casi estremi che il cittadino normalmente non conosce. Volevo avere un certificato del casellario giudiziale ai f ...

Coronavirus, Spagna «maglia nera» d’Europa: oltre 20 mila contagi in 7 giorni

Con 37.537 nuovi casi di contagio da Covid 19 nelle ultime due settimane (di cui oltre 20 mila negli ultimi 7 giorni) la Spagna ha superato ormai quelli accumulati dalla Germania, dalla Francia e dal ...

Parlare d’inefficienza è usuale da parte dei cittadini e di mass media, ma vi sono dei casi estremi che il cittadino normalmente non conosce. Volevo avere un certificato del casellario giudiziale ai f ...Con 37.537 nuovi casi di contagio da Covid 19 nelle ultime due settimane (di cui oltre 20 mila negli ultimi 7 giorni) la Spagna ha superato ormai quelli accumulati dalla Germania, dalla Francia e dal ...