MotoGP, GP Repubblica Ceca Brno 2020: risultati e classifica tempi warm-up (Di domenica 9 agosto 2020) I risultati e classifica dei tempi del warm-up del GP di Repubblica Ceca a Brno 2020. Al mattino il tempo più veloce è quello di Pol Espargaro che ha girato in 1.57:037 precedendo gli ottimi Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Buone le indicazioni offerte da Franco Morbidelli e da Valentino Rossi, entrambi con un buon ritmo. Più indietro il poleman Johann Zarco. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Brno con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti: dalle ore 14:00 di oggi il grande appuntamento è ovviamente con la gara. Di seguito invece la top 12 del warm-up mattutino di ... Leggi su sportface

