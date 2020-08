MotoGP, GP Repubblica Ceca 2020: risultati e ordine di arrivo, trionfa Binder (Di domenica 9 agosto 2020) L’ordine di arrivo del Gran Premio di Repubblica Ceca, seconda tappa tappa del Mondiale 2020 della MotoGP. Sul circuito di Brno trionfa Brad Binder, alla prima vittoria in classe regina, che porta il Sudafrica per l aprima volta sul gradino più alto del podio. Staccato di oltre quattro secondi Franco Morbidelli, autore di una grande partenza che ha dovuto arrendersi alla velocità del sudafricano nella seconda metà di gara. Terzo posto per Johan Zarco nonostante il long lap penalty per la caduta di P. Espargaro. Grande rimonta di Valentino Rossi, che taglia il traguardo in quinta posizione. Grande difficoltà per l’altra Yamaha ufficiale di Vinales, solo quattordicesimo. Preoccupante la situazione Ducati, che vede ... Leggi su sportface

