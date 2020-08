Morgan il cantante lancia una nuova provocazione a Bugo (VIDEO) (Di domenica 9 agosto 2020) nuova provocazione da Morgan a Bugo, il cantante parla di una nuova reunion, che vorrebbe fare a San Siro Continua Morgan a parlare di quello che è accaduto al Festival di Sanremo, nell’ultima edizione condotta da Amadeus. L’artista ha ripreso il discorso sulla lite avvenuta sul famoso placo con Bugo, e non contento lancia una provocazione. Morgan ha detto che ci vorrebbe una reunion a San Siro. Morgan ha detto queste parole durante la sua partecipazione al festival Musica, identità e rivoluzione svoltosi in piazzale San Martino. Marco Castoldi in un’intervista a a Il Mattino ha detto di voler omaggiare la città di Napoli capitale della ... Leggi su kontrokultura

